Serie C, Nissa Rugby: esordio casalingo vincente contro il Trapani. Domenica al “Tomaselli” arriva il Reggio Calabria

Ottimo esordio stagionale per la Nissa Rugby che nella prima giornata del campionato di serie C, domenica 20 ottobre, si è imposta per 15 a 6 sull’Asd Trapani. Gara giocata sul manto ‘amico’ del “M. Tomaselli” di Caltanissetta di fronte ad una buona cornice di pubblico. Convincente la prestazione e l’approccio del quindici dello ‘storico’ presidente Giuseppe Lo Celso.

Il calendario adesso prevede un altro match casalingo per la compagine del capoluogo nisseno: domenica 27 ottobre ‘arriva’ il Reggio Calabria.

Il direttore sportivo Andrea Lo Celso sottolinea: “Buona prestazione e meritata vittoria nella prima contesa stagionale. Abbiamo una squadra giovane ma, già si nota come l’esperienza maturata lo scorso anno stia iniziando a dare i suoi frutti. L’ossatura è solida ed abbiamo operato alcuni innesti di esperienza. Lavoreremo in questa direzione, con ulteriori ‘puntelli’’: il nostro obbiettivo è di provare ad arrivare tra le prime quattro, non sarà facile, ed accedere alla seconda fase di un campionato duro e competitivo. Palermo è forte, Ragusa si conferma: gli avversari sono tutti di gran livello ma, vogliamo ben figurare in questa serie C.”

Squadra al lavoro per il prossimo impegno agonistico. Lo Celso evidenzia: “Reggio Calabria è una squadra ostica. Lavoriamo per limare alcuni difetti che abbiamo notato nella scorsa prestazione. In casa dobbiamo tentare di fare bottino pieno e come sempre sarà importante l’apporto del pubblico che sta numericamente crescendo in maniera graduale”.