Seconda Categoria. Sabato 12 ottobre anticipi importanti per Amo Gela Dorica e Riesi; domenica 13 trasferta insidiosa per il Real Gela

Nel campionato di Seconda categoria, dopo i due derby provinciali è tempo di nuove sfide. In particolare, sabato 12 ottobre saranno due gli anticipi. Il primo riguarda il big match tra l’Amo Gela Dorica (ferma a quota 4) e la capolista Valguarnerese (ore 15,30).

Si tratta di un match che la formazione di Francesco Italiano intende far proprio per legittimare le proprie ambizioni in chiave promozione contro una squadra come quella ennese che ha già violato il Tomaselli battendo l’Atletico Nissa (nella foto). Proprio la formazione del presidente Salvatore Messina osserva un turno di riposo.

Sempre sabato 12 ottobre anticipo di campionato per il Riesi 2002 di Salvatore Sammartino, con un solo punto in classifica, che affronta fuori casa l’Assoro (ore 15,30) in un confronto anche qui insidioso per un Riesi che ha grandi potenzialità ma che non ha ancora espresso tutta la sua forza in questo campionato.

Domenica 13 ottobre, invece, altro match parecchio intenso e spettacolare come quello che vedrà lo Sporting Casale di Catenanuova affrontare il Real Gela di Angelo Gaccione che, fin qui, con 4 punti in due gare, è la vera rivelazione del campionato in virtù di un ottimo gioco, ma anche di individualità che stanno facendo la differenza.