Seconda Categoria. Negli anticipi l’Amo Gela fa suo un travolgente derby con il Real Gela; per l’Atletico Nissa solo pari a Bompietro

Nel campionato di Seconda Categoria sfugge la prima vittoria stagionale all’Atletico Nissa (nella foto) che, a Bompietro, contro la Vis, deve accontentarsi del pari 3-3. Le reti dei nisseni sono state segnate da Sammartino (doppietta per lui) e dalla rete di Timo. Una partita che ha fruttato il primo punto della stagione in tre gare giocate. Troppo poco, anche se si sono visti segnali di ripresa.

Il derby gelese invece è stato a senso unico dal momento che l’Amo Gela s’è imposto con un netto 1-7 finale sui cugini del Real Gela. Le reti dell’Amo Gela di Francesco Italiano sono state messe a segno da Sammartino, Ascia, Rodoti (doppietta), Camilleri, Giammusso e Iapichello. Per il Real Gela ha invece segnato Di Stefano. L’Amo Gela vola in classifica e si conferma seconda, mentre il Real Gela resta a quota 4 in classifica.