Seconda Categoria. Il 26 ottobre derby provinciale Amo Gela – Atletico Nissa. Il Riesi 2002 con il Raddusa vuol consolidare la classifica

Nel campionato di Seconda categoria è un turno interessante quello relativo alla quinta giornata. Nel girone G, che è quello nel quale militano le quattro nissene, sabato 26 ottobre è in programma un interessante derby provinciale tra la vice capolista Amo Gela Dorica e l’Atletico Nissa. Il match prenderà il via alle 14,30 di sabato 26 ottobre a Gela e costituirà un test importante per valutare sia le ambizioni in chiave alta classifica dei padroni di casa dell’Amo Dorica che per vedere se l’Atletico Nissa è uscito o meno dalla crisi di risultati in cui è finito in questo avvio di campionato.

Sempre alle 14,30 altro match di una certa importanza con il Crisas Assoro che affronta il Real Gela. La squadra gelese nelle ultime due gare ha incassato ben 13 gol e vuole interrompere questo momento negativo con una prestazione positiva che gli consenta anche di tornare al successo contro un avversario che, per altro, fin qui non è riuscito ancora a conquistare nemmeno un punto.

Infine domani alle 15 il Riesi 2002 affronta in casa il Raddusa con l’intento di conquistare ulteriori punti che gli consentano di consolidare la propria classifica. Un impegno che per i riesini, almeno sulla carta, non appare proibitivo dal momento che il Raddusa è ultimo in classifica e non ha ancora conquistato un solo punto.