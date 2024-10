San Cataldo. Progetti e celebrazione dell’evento #ErasmusDays all’Istituto Comprensivo “G. Carducci”

SAN CATALDO. L’Istituto Comprensivo “G. Carducci” di San Cataldo, diretto dal prof. Salvatore Parenti, ha promosso iniziative di partecipazione all’evento #ErasmusDays che ogni anno coinvolge migliaia di Scuole in tutta l’Europa. Le iniziative hanno messo in luce l’importanza delle esperienze di mobilità all’estero e la ricchezza dei programmi Erasmus. Durante questa settimana, docenti e studenti del nuovo Istituto Comprensivo hanno dato vita a una serie di iniziative che hanno coinvolto la comunità scolastica generando un’atmosfera di entusiasmo e interesse per il programma internazionale Erasmus plus.

Le docenti referenti del progetto Erasmus, la prof.ssa Mariella Pagano e la prof.ssa Monica Dellutri, hanno proposto a genitori, docenti e studenti dell’Istituto un incontro di disseminazione dei risultati conseguiti lo scorso anno nelle molteplici mobilità internazionali realizzate. La celebrazione dell’evento, alla presenza di numerose famiglie, si è svolta presso la sede centrale dell’Istituto “G. Carducci”, ed è iniziata con una coinvolgente performance di body percussion – curata dalla prof.ssa Laura Blandino – del brano di Ben E. King “Stand by Me”. Durante l’evento è stato condiviso un videomessaggio della coordinatrice nazionale Erasmus+, dott.ssa Sara Pagliai, che ha sottolineato l’importanza delle esperienze offerte dall’INDIRE con il programma Erasmus plus.

Il Dirigente scolastico Salvatore Parenti ha sottolineato l’importanza di queste celebrazioni internazionali: esse rappresentano un’occasione importante per rafforzare la comunità scolastica, promuovendo il dialogo interculturale e l’apertura verso le diversità. Il prof. Parenti ha altresì annunciato l’avvio di un articolato progetto di sviluppo della cultura internazionale che avrà inizio sin dalla Scuola dell’Infanzia:«Vogliamo che gli studenti che frequentano il nostro Istituto, a partire dalle classi dell’infanzia, completino il ciclo, pronti per affrontare il percorso della Scuola Superiore con conoscenze e competenze adeguate per essere cittadini attivi europei».

Molto coinvolgente l’inaugurazione del nuovo “Erasmus corner”, uno spazio all’ingresso della sede di Viale Indipendenza, disponibile per famiglie, studenti e docenti che vogliono condividere le esperienze più significative delle mobilità Erasmus già realizzate dall’Istituto in Portogallo, Spagna, Irlanda, Grecia, Francia, Slovacchia, Bulgaria, Romania. Esperienze a cui hanno partecipato alunni, docenti e personale ATA. Durante il meeting diversi docenti e studenti hanno raccontato le loro esperienze all’estero, mettendo in luce l’impatto positivo sulla loro formazione personale e culturale, arricchita dalla speciale esperienza.

Al termine della manifestazione sono stati distribuiti gadget promozionali del Programma Erasmus e, come ricordo della manifestazione, gli studenti hanno posato per delle fotografie con cornici tematiche, realizzate secondo un’idea dei docenti di Arte, prof.ssa Rita Meli e prof. Michele Schifano. La settimana dedicata all’Erasmusdays si è conclusa il 18 ottobre con la partecipazione di alcuni docenti e studenti all’evento di disseminazione dell’altro Programma a cui partecipa l’Istituto “Carducci” in consorzio con l’USR Sicilia, e che offrirà ulteriori opportunità di esperienze all’estero.