Quali articoli da cancelleria non devono mancare in ufficio

Nonostante la tecnologia e il digitale abbiamo sostituito gran parte delle attività lavorative manuali, ci sono tutta una serie di articoli da cancelleria che non possono proprio mancare in un ufficio. Tra questi, la carta è sicuramente l’elemento per eccellenza di ogni attività lavorativa. Dalle fotocopie alle comunicazioni interne ed esterne da redigere e inviare, dalle lettere commerciali da spedire fino ai documenti aziendali, le risme di fogli di ogni tiposono praticamente sempre presenti in ambito professionale.

Ci sono aziende e liberi professionisti che acquistano questo prodotto singolarmente e altri che, per risparmiare ed essere certi di avere sempre a disposizione il materiale necessario, preferiscono farlo all’ingrosso, rivolgendosi a fornitori di cancelleria online, come ad esempio Ufficiodiscount.it, che propone carta per l’ufficio di molte marche a prezzi interessanti. Ci sono poi tutta un’altra serie di prodotti che ogni ufficio dovrebbe avere e che andremo ad analizzare in questo articolo.

Prodotti da scrivania

Tra gli articoli da cancelleria sempre presenti sulle scrivanie di qualunque ufficio possiamo sicuramente annotare tutto ciò che serve per scrivere, quindi penne, matite, evidenziatori, correttori, blocchetti memo, block notes e taccuini.

Per poter operare a pieno regime su documenti di vario genere sono indispensabili anche cucitrici, pinzatrici, levapunti e perforatori, così come colle, scotch, graffette, elastici, puntine e fermacarte. Altri prodotti essenziali da avere sempre a portata dentro il cassetto sono forbici, taglierini, cutter e timbri.

Se si lavora con il computer portatile, può essere utile dotarsi di una custodia in cui riporlo quando termina la giornata lavorativa, uno zaino per poterlo spostare senza rischi e un supporto per evitare che si surriscaldi durante l’utilizzo. Infine, è sempre bene avere sulla scrivania una calcolatrice, un calendario e un’agenda in cui segnare ogni appuntamento.

Prodotti per le spedizioni

Quasi ogni ufficio deve fare spesso i conti con le spedizioni: che si tratti di oggetti più o meno grandi o di semplici documenti, lettere e comunicazioni, buste e scatole di cartone non dovrebbero mai mancare per rendere questa procedura semplice e rapida.

Tra gli articoli da spedizione da avere sempre a disposizione ci sono quindi vari formati di buste da lettera (classiche e gialle commerciali, imbottite, a sacco, adesive per identificazione, trasparenti, colorate ed eleganti) e la carta intestata.

Oltre a questo, risulta molto utile avere a portata anche tutti gli accessori da imballaggio e corrispondenza, come nastri, etichette, fissatrici, sigillatori, film estensibili, rotoli protettivi e carta da pacco. Infine, per poter inviare prodotti senza registrare ritardi o doversi rivolgere a servizi esterni, è bene disporre di scatole e tubi di cartone.

Prodotti per l’archiviazione

L’ordine è uno dei valori indispensabili per lavorare in modo controllato e disciplinato, per evitare di commettere errori e per non perdere documenti che potrebbero rivelarsi di cruciale importanza. Per questo motivo, tra gli articoli da cancelleria che non possono mancare in un ufficio annoveriamo anche i prodotti per l’archiviazione, pratica essenziale per conservare ogni cosa nel modo corretto.

Fanno parte di questa categoria non solo mobili come cassettiere, portadocumenti e vaschette porta-corrispondenza, ma anche raccoglitori, faldoni, classificatori, schedari, divisori e cartelle.