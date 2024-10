Proclamati i vincitori del Premio Giovanni Comisso

(Adnkronos) – "Di cosa è fatta la speranza" di Emmanuel Exitu (Bompiani) per la Sezione Narrativa italiana, "Adelaida" di Adrian N. Bravi (Nutrimenti) per la Sezione Biografia: sono questi i due libri vincitori della XLIII edizione del Premio letterario Giovanni Comisso Regione del Veneto – Città di Treviso. La proclamazione è avvenuta oggi, sabato 5 ottobre, in seduta pubblica al Teatro Comunale 'Mario Del Monaco' di Treviso. Le due opere hanno ottenuto la maggioranza dei voti dai 70 componenti la Grande Giuria del Premio tra i finalisti selezionati dalla Giuria Tecnica lo scorso 7 giugno, sempre in seduta pubblica alla Came di Dosson di Casier tra le 205 opere inviate alla selezione, di cui 157 nella narrativa italiana e 48 per la biografia. Le altre opere finaliste erano: nella Narrativa, "La verità e la biro" di Tiziano Scarpa (Einaudi) e "L'uomo dell'enciclopedia" di Marco Cavalli (Neri Pozza); nella Biografia, "Borroughs. Il virus della parola" di Alessandro Gnocchi (Polidoro Editore) e "Vico dei miracoli" di Marcello Veneziani (Rizzoli). La Giuria Tecnica del Premio Comisso è presieduta da Pierluigi Panza e composta da Cristina Battocletti, Benedetta Centovalli, Rolando Damiani, Giancarlo Marinelli, Luigi Mascheroni, Alessandra Necci, Sergio Perosa e Filippo Tuena. Nel corso dell'incontro pubblico, condotto dalla giornalista Maria Pia Zorzi, le opere finaliste sono state presentate dai loro autori e accompagnate da letture sceniche curate dai ragazzi di Tema Cultura di Treviso coordinati da Giovanna Cordova e con il commento visivo di Francesco Lo Pergolo. Nella cerimonia finale è stato consegnato il Premio Comisso alla carriera per scrittori veneti, promosso dall'Associazione Amici di Comisso con il sostegno di Fondazione CentroMarca Banca, per valorizzare il percorso culturale e letterario di un autore di nascita, formazione o residenza in Veneto. La vincitrice di questa edizione è Patrizia Valduga, poetessa e autrice di importanti traduzioni di poeti e scrittori internazionali. Premiata poi l'opera vincitrice del Comisso under 35 – Rotary Club Treviso, alla sesta edizione, promosso dal Rotary Club Treviso insieme all’Associazione Amici di Comisso e riservato agli scrittori under 35: è "Nella stanza dell'imperatore" di Sonia Aggio (Fazi editore). Il Premio Comisso è promosso dall’Associazione Amici di Comisso, con presidente Ennio Bianco e presidente onoraria Neva Agnoletti e riceve il sostegno di Regione del Veneto, Comune di Treviso, Fondazione CentroMarca Banca, Camera di Commercio di Treviso – Belluno │Dolomiti, Rotary Club Treviso, Confindustria Veneto Est – Area metropolitana Venezia Padova Rovigo Treviso, Rete Eventi, Provincia di Treviso. —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)