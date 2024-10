Pallavolo femminile B1. Al Pala Cannizzaro impegno severo per la Traina contro la vice capolista Fasano

Secondo impegno casalingo per la Traina SRL Albaverde che sabato affronta il Pantaleo Podio Fasano, una delle formazioni indicate come tra le più papabili candidate a disputare i play off per la promozione in A2. Cambia l’orario di gara, il fischio iniziale è previsto alle ore 17:00, ma rimane inalterato il coefficiente di difficoltà dell’incontro per una Traina SRL che sta facendo i conti con un inizio di stagione complicato e in cui sta incontrando in casa alcune delle formazioni più accreditate del girone D di serie B1.

Il Fasano nelle prime due giornate ha totalizzato cinque punti frutto di due vittorie: quella al tie break in rimonta a Pomezia e quella da tre punti in quattro set nell’esordio casalingo di sabato scorso nel derby pugliese contro lo Star Volley Bisceglie. La squadra allenata da Paolo Totero, costruita per il salto di categoria, ha quindi dimostrato di avere le carte in regola anche caratteriali per superare i momenti difficili all’interno delle partite e si presenta quindi al Palacannizzaro intenzionata a proseguire nella striscia vincente.

Dall’altra parte della rete la Traina SRL Albaverde deve fare i conti con una classifica deficitaria che appesantisce il morale anche se la squadra di settimana in settimana mostra dei piccoli ma costanti miglioramenti. In entrambi gli incontri fin qui disputati Serena Moneta e compagne sono uscite dal campo con i complimenti delle avversarie: da un canto viene dato merito alle potenzialità della squadra ma dall’altro vi è la conferma che la mancanza di esperienza e di attitudine a giocare gare di alto livello sono carenze penalizzanti nei momenti decisivi del match.

Sabato ci si attende dalle nissene un altro step di crescita e di consapevolezza. Contro la corazzata Fasano non sarà semplice ma la squadra dovrà dimostrare di avere voglia e coraggio di tentare il tutto per tutto, nonostante la differenza dei valori tecnici e di esperienza tra le due squadre.

‼️ Ricordiamo sempre che è possibile acquistare in prevendita i biglietti delle partite al costo di € 6,00 o l’abbonamento al costo di € 55,00 presso il Bar Tabacchi Bloy di Via Napoleone Colajanni a Caltanissetta. Sarà possibile acquistare i biglietti al costo di € 6,00 anche al botteghino, attivo presso il Palacannizzaro il giorno stesso della partita. Ingresso gratuito per gli Under 12, sono previsti biglietti ridotti per i genitori dei nostri bimbi del minivolley, che verranno gestiti direttamente dalla società. Restano attivi i canali online già operativi:

biglietti: https://bit.ly/trainafasanobiglietti.

Abbonamenti: https://bit.ly/abbonamentotraina202425.

Traina SRL Albaverde – Pantaleo Podio Fasano è in programma al Palacannizzaro domani, sabato 26 ottobre, con inizio alle ore 17:00. Arbitreranno Gabriele Lunardi (sezione di Palermo) e Gabriele Mantegna (sezione di Milano-Monza-Lecco).