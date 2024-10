Palazzo d’Orleans, riunione con i sindacati per il rinnovo del Ccrl. Schifani: «Attenzione resta alta, diffida per uffici ritardatari con i riaccertamenti»

Si è svolto oggi a Palazzo d’Orléans un incontro tra il governo regionale e i vertici delle sigle sindacali firmatarie del Contratto di lavoro: Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Sadirs, Cobas-Codir e Siad-Csa. La delegazione è stata ricevuta dal capo di gabinetto vicario del presidente della Regione, Tea Di Trapani, per affrontare le questioni legate al rinnovo del contratto di lavoro 2019/2021 per i dipendenti del comparto.

Durante la riunione, è stato ribadito l’impegno del presidente della Regione Renato Schifani a «continuare a sollecitare, ed eventualmente anche a diffidare, i dirigenti generali dei dipartimenti ritardatari affinché si chiuda il processo di riaccertamento dei residui necessario per predisporre il rendiconto generale». Documento contabile che consentirà di procedere con gli adempimenti necessari affinché il nuovo Ccrl possa essere approvato ed applicato. Il presidente Schifani, consapevole delle difficoltà economiche che stanno affrontando i dipendenti regionali, conferma che «la sua attenzione sul tema resta alta e che continuerà a vigilare sugli uffici coinvolti affinché rispettino i tempi concordati».