Morto Alex Salmond, ex ‘first minister’ Scozia aveva 69 anni

(Adnkronos) – E' morto all'età di 69 anni l'ex 'first minister' indipendentista della Scozia Alex Salmond. Ha avuto un malore oggi mentre pronunciava un discorso nella Macedonia del Nord, secondo quanto rendono noto i media britannici. Era stato 'first minister' dal 2007 al 2014, quando si era svolto il referendum sull'indipendenza. Si era dimesso dopo che il referendum era stato bocciato con il 55 per cento dei voti. Aveva poi rassegnato le dimissioni dall'Snp (Scottish National Party), che guidava dal 2004 e che aveva portato alla maggioranza, nel 2018, dopo le accuse di condotta sessuale inappropriata mosse nei suoi confronti da cui era stato prosciolto nel 2020 dopo un processo. Nel 2021 aveva formato il partito indipendentista Alba. "E' stato un uomo e un politico di contraddizioni estreme. E' stato un giocatore d'azzardo e una personalità divisiva che è diventato un first minister fermo con la missione di dimostrare agli elettori che era in grado di governare per tutti, usando la devolution per dimostrare che non c'era nulla da temere nell'indipendenza. E' stato anche un comunicatore potente che ha visto sminuire la sua reputazione con accuse a sfondo sessuale, un processo e l'esilio dall'Snp", ha scritto la Bbc. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)