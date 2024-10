Libero Consorzio Caltanissetta. Viabilità, svolto in Prefettura tavolo tecnico con i sindaci della provincia

Si è svolto martedì 29 ottobre il tavolo tecnico convocato da S.E. il Prefetto di Caltanissetta Chiara Armenia, con tutti i sindaci della provincia per affrontare la delicata questione della viabilità delle strade provinciali, anche alla luce delle recenti precipitazioni atmosferiche che hanno messo a dura prova la percorribilità delle strade in diverse zone della Provincia. Presente per la Provincia l’Ing. Mario Denaro. Nel corso dell’incontro sono stati affrontati diversi argomenti ed in particolare: La prioritaria necessità di provvedere alla pulizia delle strade soprattutto in ordine alla corretta regimentazione delle acque meteoriche (caditoie, sottopassaggi, ecc..). Altro argomento ritenuto indispensabile è stato quello relativo alla gestione delle emergenze. Si è convenuto che risulta indispensabile ridurre i tempi di intervento al fine di mettere immediatamente in sicurezza la viabilità post calamità naturali. I Sindaci, nei prossimi giorni, presenteranno al Commissario del Libero Consorzio una proposta di utilizzo dell’avanzo di amministrazione, che ammonta a circa 16.000.000,00, proprio per dare concreta attuazione a quando stabilito durante il costruttivo confronto. La tutela del territorio, ad avviso di tutti i presenti, passa anche per il coinvolgimento di tutti gli attori che orbitano attorno alla viabilità provinciale. Sindaci, proprietari delle strade (in questo caso Provincia) enti sovracomunali e frontisti. Anche gli agricoltori saranno chiamati a fare la propria parte. Arature ordinate e a debita distanza dal bordo stradale, cura delle ripe e regimentazione delle acque di propria competenza. Solo se ognuno farà la propria parte potremo trovare sollievo e un nuovo spiraglio di civiltà. La mancata tutela del territorio non è solo dovuta agli atavici ritardi che hanno impedito una corretta manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, ma anche da chi, per abitudine o per leggerezza ha smesso di mettere in atto principi virtuosi (oltre che legali) a tutela dello stesso territorio. I sindaci, unanimemente, ringraziano S.E. per la sensibilità istituzionale, ancora una volta, dimostrata, nonché per la concretezza con cui ha voluto sostenere le istanze provenienti dai rappresentanti dei vari comuni”.