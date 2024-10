Israele, l’ambasciata a Roma: “Agiamo in stretta collaborazione con Italia e Unifil

(Adnkronos) – "Israele agisce in modo trasparente e in stretta collaborazione con l'Italia e con le forze Unifil che operano sul campo, e si rammarica per qualsiasi danno alle Nazioni Unite e alle forze non coinvolte". Lo afferma in una nota l'ambasciata israeliana a Roma dopo gli ultimi attacchi contro le postazioni di Unifil lungo la Blue Line. "Da tempo Hezbollah attacca Israele operando nei pressi di queste basi, sparando sul territorio israeliano e scavando tunnel nelle vicinanze delle suddette basi per trascinare Israele in qualche provocazione – afferma l'ambasciata -. Israele è costretto a rispondere a questi attacchi, per proteggere le proprie forze e l’incolumità dei propri cittadini". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)