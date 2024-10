iPhone 17 Slim: Apple punta sulla sottigliezza

(Adnkronos) – Sembra proprio che Apple stia preparando una rivoluzione per la sua prossima linea di iPhone. Dimenticatevi i modelli "Plus", perché nel 2025 potrebbe arrivare iPhone 17 Slim, un dispositivo che, come suggerisce il nome, punta tutto sulla sottigliezza e l'eleganza. A dare credito a queste voci è l'analista Jeff Pu, noto per le sue previsioni azzeccate sul mondo Apple. Secondo le sue indiscrezioni, iPhone 17 Slim avrà un design completamente rinnovato, con un display da 6,6 pollici e un corpo in alluminio. Ma la vera sorpresa è la fotocamera posteriore singola da 48MP, una scelta audace che sembra voler privilegiare l'estetica minimal alla versatilità di un sistema multi-lente. Sotto al cofano, troveremo il chip A19 e 8GB di RAM, prestazioni di tutto rispetto che lo posizioneranno in linea con il modello base di iPhone 17. Per sbloccare il telefono, ci affideremo al collaudato Face ID. Ma quanto costerà questo gioiellino? Le voci di corridoio suggeriscono un prezzo superiore addirittura all'attuale iPhone Pro Max. Una strategia che potrebbe far storcere il naso a molti, considerando la presenza di una sola fotocamera. D'altronde, Apple ci ha abituati a scelte a volte controcorrente, puntando su design e ottimizzazione software per giustificare prezzi premium. Non mancheranno novità anche per gli altri modelli della gamma iPhone 17. Si parla di 12GB di RAM per i modelli Pro e Pro Max, oltre a una Dynamic Island più piccola sul Pro Max grazie a una nuova tecnologia per il sensore di prossimità. Tutti e quattro i modelli, inoltre, avranno una fotocamera frontale da 24MP, un bel salto di qualità rispetto agli attuali 12MP. Ovviamente, è ancora presto per dare queste informazioni per certe. Manca quasi un anno al lancio di iPhone 17 e Apple potrebbe ancora rivedere i suoi piani. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)