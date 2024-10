Incidente sulla SS640: all’Ospedale Sant’Elia in elisoccorso la coppia di tedeschi rimasta ferita

Una coppia (e non due donne come era emerso nella fase iniziale dei soccorsi ndr.) è rimasta gravemente ferite a causa di un incidente lungo la strada statale 640, in territorio di Racalmuto. A ribaltarsi, per cause ancora non chiare, è stato il camper sul quale viaggiava la coppia di tedeschi da Agrigento verso Caltanissetta.

Pochi minuti dopo è atterrato, proveniente da Caltanissetta, anche l’elisoccorso del 118. La coppia è stata caricata sull’elisoccorso e portata all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. La donna, gravemente ferita, è in prognosi riservata sulla vita. Il marito, stando a quando emerge, è meno grave. Lungo la statale 640 è rimasto il cane, gravemente ferito, praticamente in fin di vita, della coppia. Ed è stato soccorso dai veterinari di Canicattì.

Fonte: Agrigentonotizie