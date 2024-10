HWG Sababa lancia House of Innovation: la nuova frontiera della cybersecurity

(Adnkronos) – HWG Sababa, azienda leader nel settore della cybersecurity, ha annunciato, in una nota ufficiale, il lancio di House of Innovation, una nuova divisione che mira a consolidare e potenziare le capacità innovative che da sempre caratterizzano la società. Composta da professionisti altamente qualificati con competenze diversificate, questa unità ha l'obiettivo di guidare l'innovazione tecnologica, ampliare l'offerta di servizi dell'azienda e rafforzare la sua posizione di leader nel mercato globale della cybersecurity. House of Innovation nasce come pilastro fondamentale per HWG Sababa, volto a potenziare lo sviluppo di un ambiente lavorativo dinamico e creativo, rivolto sia agli stakeholder esterni che ai collaboratori interni. Il team si impegna a "plasmare il futuro della cybersecurity" attraverso l'innovazione continua e la creazione di soluzioni su misura, progettate per garantire la resilienza digitale a livello globale. Negli ultimi anni, l'innovazione ha permesso a HWG Sababa di distinguersi nel mercato, offrendo servizi che minimizzano il rischio di errore umano e riducono drasticamente i tempi di risposta, garantendo ai clienti un vantaggio competitivo decisivo. L'introduzione di tecnologie avanzate come l'Hyper Automation e l'intelligenza artificiale ha anche ridotto la necessità di analisti TIER1, favorendo un percorso di crescita professionale più avanzato per i talenti dell'azienda. “Con House of Innovation, vogliamo dare nuovo slancio al settore della cybersecurity, creando uno spazio dove i nostri competence center e team aziendali possano proporre e sviluppare progetti innovativi, sostenuti da esperti con background diversificati,” afferma Matteo Biancani, Chief Revenue Officer di HWG Sababa. L’approccio multidisciplinare del team consente di fondere competenze avanzate e una profonda comprensione delle esigenze aziendali. House of Innovation non è solo un centro di ricerca tecnologica, ma un vero e proprio ecosistema in cui le persone sono al centro di ogni processo. Un ambiente che promuove lo scambio di idee, la collaborazione e la dinamicità, creando le condizioni ideali per un’innovazione continua. "Crediamo che il futuro della cybersecurity si basi su due pilastri fondamentali: l’innovazione e le persone. Siamo convinti che l’innovazione, guidata dal talento e dalle idee, sia la chiave per affrontare le sfide globali della cybersecurity. Con House of Innovation, non vogliamo solo partecipare a questo futuro, ma esserne protagonisti, sviluppando soluzioni che permettano alle aziende di crescere e prosperare in totale sicurezza,” conclude Alessio Aceti, CEO di HWG Sababa. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)