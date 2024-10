Grande entusiasmo per il Sutera che, dopo 11 anni, torna a militare nel campionato di Terza Categoria

Grande entusiasmo ed orgoglio per tutti i suteresi per il ritorno della squadra del Sutera al campionato di terza categoria. Domenica prossima 27 Ottobre 2024 , il Sutera farà il suo grande ritorno nel campionato di Terza Categoria dopo 11 anni dalla sua ultima partecipazione.

In questi ultimi mesi i giovani suteresi, con grande impegno e forza di volontà, hanno voluto insieme alla Polisportiva Sutera dare vita alla ripartenza della prima squadra di calcio a 11. La Polisportiva Sutera, fondata nel 1977, risulta essere la più anziana di tutte le società sportive della provincia di Caltanissetta, con una storia sportiva gloriosa nei campionati di terza categoria delle stagioni 1981/82, 1997/98 e poi 2010/2011, con la coppa regionale fair play Enel come squadra di terza categoria di tutta la regione con il punteggio più alto derivante dalla condotta disciplinare dei punti in campionato, poi nella stagione 1994/95 quando gareggio ‘ per la conquista dell’accesso in prima categoria, ed infine l’ultima grande impresa resta quella del 2010/2011 quando il Sutera vinse la finale play-off di terza categoria.

Dal 2015 la società ha svolto attività giovanili con la FIGC, il CSI e nell’ultimo anno con la ASC con un progetto ambizioso, quello di formare ragazzi per ripartire con la prima squadra.

Oggi, grazie appunto all’impegno, all’entusiasmo ed allo spirito di unione ed organizzazione dei giovani suteresi che si sono messi in gioco per entrare nella società come dirigenti e come giocatori, la squadra di calcio a 11 è pronta a scendere sul campo per disputare il campionato di terza categoria nel girone unico di Caltanissetta, e continuare con la squadra giovanile dei più piccoli con i tornei provinciali grazie alla preparazione da parte dei dirigenti Onofrio Di Carlo e Aldo Lo Bue.

Il nuovo organigramma della società è composto dal presidente Onofrio Difrancesco, dalla conferma dei dirigenti Onofrio Di Carlo e Montalto Monella Gabriele, dai nuovi dirigenti Luca Ippolito (nominato vicepresidente), Vittorio Piazza, Giuseppe Landro, Gery Scozzaro, Aldo Lo Bue e dall’unica donna Elena Sofia Difrancesco.