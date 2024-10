Festival di Scambio Culturale e Tradizionale Romania Sicilia domenica 13 ottobre in Corso Umberto

CALTANISSETTA. Domenica 13 Ottobre dalle 15.30 e fino a notte inoltrata la Città di Caltanissetta accoglierà il Festival di Scambio Culturale e Tradizionale Romania – Sicilia organizzato dall’ASSIR, Associazione socio culturale Immigrati Rumeni, e dalla sua presidentessa Elena Stuparu.

Una manifestazione pensata per rinsaldare l’amicizia tra i siciliani e il popolo rumeno residente nell’isola. “Da ormai 10 anni in tutta l’Italia organizziamo manifestazioni di scambio culturale sia in Italia sia in Romania – ha spiegato Elena Stuparo sottolineando che non si tratta soltanto di feste ma anche fiere, esposizioni ed eventi commerciali e culturali -. Ringraziamo tutta l’amministrazione regionale e comunale per aver accolto la nostra richiesta e averci dato un adeguato sostegno nell’organizzazione e in particolare l’onorevole Michele Mancuso, il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro, il vicesindaco e assessore alla cultura Giovanna Candura, l’assessore agli eventi Salvatore Petrantoni, gli uffici comunali e la dottoressa Blandino nonché le realtà imprenditoriali che hanno supportato le nostre necessità. Tra questi il Torronificio Geraci, la Banca Toniolo BCC di San Cataldo e la Farmacia Bonasera. Siamo fieri di sentirci parte di questa terra e del suo popolo”.

Un’occasione durante la quale si potranno assaggiare piatti tipici, vedere sfilare costumi tradizionali, ascoltare le canzoni più in voga e, al contempo, lasciarsi coinvolgere dai balli di gruppo. “Caltanissetta è una città che è sempre stata aperta all’accoglienza e all’integrazione ed è per noi un vero piacere poter accogliere un Festival che promuove il dialogo, l’amicizia e getta le basi per accordi sociali, culturali e commerciali” ha commentato il sindaco Walter Tesauro.

In Sicilia il Festival di Scambio culturale è stato organizzato in un’unica giornata e si svolgerà in contemporanea a Messina e a Caltanissetta. In entrambe ha confermato la sua presenza il Console di Romania a Catania Carmen Axenie. Sono circa 3700 le persone rumene che vivono nella Provincia di Caltanissetta e circa 500 nella sola città di Caltanissetta. L’invito, però, è esteso a tutti coloro che vorranno vivere questa atmosfera a prescindere dalla propria nazionalità.

L’evento, presentato da Georgel Nuca ed Elena Stuparu, prevede un pomeriggio e una serata tra musica e balli oltre che l’esposizione di costumi tradizionali. Si esibiranno Georgel Nuca, George Rotaru, Cati Alexoaie, Mariana Velichea e il gruppo vocal Dor Romanesc composto da Sonia Maxim, Atrena Craciunoiu, Didina Munteanu e Daniela Burca.