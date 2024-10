Eccellenza girone B. Il Milazzo dell’ex tecnico della Nissa Angelo Bognanni non si ferma più: 5^ vittoria di fila e primato a punteggio pieno

E’ veramente una squadra inarrestabile il Milazzo FC targato Angelo Bognanni. La squadra dell’ex tecnico della Nissa ha ottenuto la sua quinta vittoria consecutiva in campionato. Stavolta a cadere sotto i colpi di un Milazzo cinico e spietato è stata la Polisportiva Gioiosa. Una vittoria importante in quanto ha consentito alla compagine mamertina di restare a punteggio pieno al primo posto della classifica del girone B di Eccellenza.

Il tecnico buterese, che recentemente ha anche acquisito il patentino Uefa A di allenatore, ha assemblato come meglio non avrebbe potuto una squadra che sta collezionando vittorie e soddisfazioni in una piazza calcisticamente importante come quella di Milazzo.

Una piazza che ora sogna ad occhi aperti grazie alla qualità del lavoro fin qui svolto dal mister, dal suo staff e dalla dirigenza rossoblù. Per Angelo Bognanni, che guidò la Nissa del presidente Arialdo Giammusso, i risultati confermano le sue grandi doti di lavoratore che si sacrifica per i suoi ragazzi e le sue capacità non indifferenti di tecnico e gestore di gruppi squadra.

Ovviamente il campionato è ancora lungo e ci sono tante prove da affrontare, ma se è vero che avversari come Modica e Vittoria sono temibilissimi, è altrettanto vero che gli stessi dovranno fare i conti anche con il Milazzo di mister Bognanni che, fin da ora, si candida per un ruolo da protagonista in questo campionato di Eccellenza.