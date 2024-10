È morto padre Giacomo Ribaudo, il prete antimafia che parlava agli ultimi aveva 80 anni

(Adnkronos) – Si è spento a Palermo all’età di 80 anni padre Giacomo Ribaudo. Malato da qualche tempo, era nato a Marineo (Palermo) l’8 giugno del 1944 e ordinato sacerdote ad appena 22 anni il 17 dicembre del 1966. Per diversi anni ha svolto il servizio di parroco a Villabate nella parrocchia di San Giuseppe, a Palermo nella basilica della santissima Trinità (La Magione), nel santuario di Maria SS. Del Carmelo ai Decollati; fu anche rettore nella chiesa di S. Giovanni dei Napoletani. Negli anni ’80 diresse l’Ufficio diocesano per la Pastorale. Al suo impegno si deve la rinascita a Palermo dell’Ordo Virginum e dell’Ordo Viduarum. Fu particolarmente impegnato nei temi della promozione umana con attento e puntuale riferimento sulle tematiche del contrasto alla mafia, alla criminalità organizzata e al riscatto degli ultimi e degli emarginati. In un intervento di alcuni anni fa disse: “Il nostro ruolo è culturale e sociale, mentre i compiti di repressione spettano allo Stato. Noi dobbiamo annunciare il Vangelo e difendere i deboli, promuovere la giustizia e la solidarietà contro ogni forma di prepotenza e prevaricazione”. Sempre attento ai temi e agli strumenti dell’evangelizzazione, fu autore di numerosi scritti e pubblicazioni e fondò e diresse l’emittente ‘Tele Regina’ e la testata giornalistica ‘Cieli Nuovi, Terra Nuova’. I funerali, presieduti dall’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, saranno celebrati lunedì 14 ottobre, alle 10, nella chiesa di San Giuseppe a Villabate. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)