Crisi idrica. Il coordinatore regionale M5S Di Paola propone incontro alle ATI siciliane

Il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle e vice presidente dell’ARS Nuccio Di Paola ha diramato una richiesta di Incontro ai rappresentanti delle ATI siciliane, ovvero l’Assemblea Territoriale Idrica, per raccogliere proposte legislative, suggerimenti e soluzioni da inserire nei prossimi provvedimenti economico-finanziari che a breve saranno discussi in Assemblea Regionale Siciliana ed utili superare la gravissima situazione di emergenza idrica.

“Voglio incontrare i soggetti che fisicamente affrontano questa situazione – spiega Di Paola – per trovare insieme soluzioni utili e concrete per superare l’emergenza idrica che sta mettendo in ginocchio la popolazione e interi settori produttivi. Estendo la richiesta di incontro anche a tutti gli Enti o Associazioni quali, Enti gestori, Consorzi di Bonifica, Associazioni di categoria che possano trasmettere posizioni, osservazioni oltre al sottoscritto, anche ad alcune personalità del Movimento 5 Stelle del territorio.

In un momento in cui il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani scarica responsabilità sulle Amministrazioni comunali, il Movimento 5 Stelle perpetra atti concreti per il territorio. Ogni giorno siamo insieme ai sindaci, ai consiglieri comunali e ai cittadini per risolvere i problemi della collettività. Nel frattempo il presidente della Regione rimane nel chiuso del suo palazzo a diramare comunicazioni senza incontrare i diretti interessati” – conclude Di Paola.