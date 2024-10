‘Che tempo che fa’ stasera sul Nove, da Guardiola a Ghali: ecco gli ospiti di Fazio

(Adnkronos) –

Nuovo appuntamento con 'Che tempo che fa' di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, questa sera, domenica 13 ottobre, dalle 19.30 in diretta sul Nove e in streaming su discovery+, con tanti ospiti in studio. In esclusiva tv, la leggenda del calcio Pep Guardiola, uno degli allenatori di calcio più vincenti di sempre con ben 40 trofei – tra cui tre Champions League, quattro Supercoppe europee, sei campionati inglesi, tre campionati tedeschi e tre spagnoli – e l’unico nella storia del calcio ad aver conquistato due Triplete. Tecnico del Manchester City dal 2016, è anche l’unico allenatore ad aver vinto per 4 volte consecutive il campionato inglese. In 40 anni di straordinaria carriera nel calcio, ha vinto, giocando con la maglia del Barcellona, una Coppa dei Campioni, due Supercoppe europee, una Coppa delle Coppe, sei Campionati spagnoli, due Coppe di Spagna, quattro Supercoppe di Spagna, oltre a un Oro Olimpico nel 1992 con la Nazionale spagnola. Oltre al Barcellona, ha vestito le maglie del Brescia, giocando accanto a Roberto Baggio, e della Roma. E domenica a 'Che tempo che fa' ci sarà anche Roberto Baggio, uno dei numeri 10 più forti della storia del calcio, con all’attivo due scudetti, una Coppa Uefa e una Coppa Italia, vincitore di numerosi riconoscimenti tra cui il Pallone D’Oro e il Fifa World Player, entrambi nel 1993, un Oscar del Calcio nel 2002 e un Golden Foot nel 2003, oltre ad essere stato inserito nella Walk Of Fame dello sport italiano nel 2015 nella categoria Leggende. Il premio Oscar Paolo Sorrentino, nelle sale dal 24 ottobre con il nuovo attesissimo film “Parthenope', unico film italiano in concorso all’ultimo Festival di Cannes, dove ha ricevuto dieci minuti di applausi e la standing ovation del pubblico. Ghali, per la prima volta live con il nuovo singolo 'Niente Panico' e presto in tour nei palazzetti con il Ghali Live 2024 Tour che vede alcune date già sold out. E ancora: Toni Servillo e Elio Germano, per la prima volta insieme nel film 'Iddu' di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza; Walter Veltroni, nelle librerie con 'Buonvino e il circo insanguinato', quinto episodio della celebre saga di gialli; la fondatrice di Nuovi Orizzonti Chiara Amirante, autrice di 'Conosci te stesso – Alcune trappole e impedimenti all’amore'; Don Davide Banzato; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele. E ancora: il consueto racconto dell’attualità di 'Che tempo che fa' vede in questa puntata i contributi dell’inviata Rai Stefania Battistini, per la quale lo scorso 8 ottobre il Tribunale di Kursk ha ordinato l’arresto con l’accusa di aver oltrepassato illegalmente il confine russo insieme al collega Simone Traini, e attualmente sotto scorta per minacce ricevute da propagandisti filorussi; Lucia Goracci, inviata Rai in Libano e Israele; Antonio Di Bella; Massimo Giannini. Chiude la serata l’immancabile appuntamento con 'Che tempo che fa – Il Tavolo' con Nino Frassica, Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura. Ospiti della puntata: Paola & Chiara e BigMama, in radio con il brano 'Il Linguaggio del corpo' che segna la loro prima collaborazione; Gabriele Corsi, conduttore di 'Don't Forget the Lyrics – Stai sul pezzo' e, dal 24 ottobre, de 'Il contadino cerca moglie' sul Nove, anche nelle librerie con il volume autobiografico 'Che bella giornata, speriamo che non piova'; la ballerina di 'Ballando con le stelle' Anastasia Kuzmina, che affianca Francesco Paolantoni in questa edizione del talent show. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)