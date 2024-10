Caltanissetta. “Sicurezza stradale tra i giovani”, partecipato l’incontro organizzato dall’ACI

Grande successo per la tavola rotonda organizzata dall’Automobile Club Caltanissetta sul tema della “Sicurezza stradale tra i giovani” tenutasi giorno 25 settembre 2024 ed organizzata dall’Avv. Carlo Alessi. Alla conferenza sono stati invitati i giovani delle quinte classi di tutte le scuole secondarie di secondo grado. Alla fine della manifestazione sono stati consegnati ai ragazzi più meritevoli un buono sconto del valore di 100 Euro, da utilizzare per il conseguimento della patente di guida presso l’autoscuola affiliata al Network ACI- Ready2GO.

Moderatore dell’evento il brillante presentatore televisivo Salvo La Rosa. Durante la manifestazione anche un collegamento con l’amatissimo Pippo Baudo, che ha da sempre dimostrato simpatia ed affetto per Caltanissetta.

Sono intervenuti alla tavola rotonda: Carlo Alessi, Presidente Automobile Club Caltanissetta, Mariagrazia Vagliasindi già Presidente della Corte d’Appello, Pinuccia Agnello, Questore di Caltanissetta, Alfredo Scala Direttore Generale di ACI Vallelunga e Direttore dell’Autodromo di Monza, Emanuele Pirro, già pilota collaudatore Mc Laren, già pilota ufficiale Audi, già pilota in Formula 1 e vincitore di 5 edizioni 24 ore di Le Mans, Nadia Rivetti Delegato Distrettuale Lions, Salvatore Vancheri Presidente Lions Caltanissetta in rappresentanza Zona 24, Laura Abbaleo insegnante dell’IISS L. Russo di Caltanissetta, Giuseppe Pastorello Presidente Associazione Noi per la salute- Tina Anselmi, Cinzia Palmeri Socia Associazione Noi per la salute- Tina Anselmi. Dell’ IISS Russo di Caltanissetta, rappresentato dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Maria Rita Basta sono stati premiati con il buono patente i ragazzi Vincenzo Petralito e Chiara Lalomia.