CALTANISSETTA. Si sbloccano i concorsi per l’assunzione di personale medico all’Asp di Caltanissetta.

Il direttore generale Salvatore Ficarra ha deciso di accelerare i tempi per l’espletamento delle procedure che consentiranno di assumere a tempo indeterminato 170 dirigenti medici destinati a coprire gli attuali vuoti in organico esistenti in quasi tutti i reparti e migliorare anche i servizi erogati nelle strutture sanitarie esistenti nel capoluogo nisseno, a Gela, Mazzarino, San Cataldo e Mussomeli garantendo adeguate cure mediche e il necessario supporto alle persone che necessitano di diagnosi, trattamenti terapeutici e riabilitazione.

I posti messi a concorso:

17 medici di Anestesia e Rianimazione

2 di Anatomia patologica

1 di Chirurgia vascolare

1 di Ematologia

3 di Gastroenterologia-Endoscopia digestiva

14 di Igiene pubblica

2 di Medicina del lavoro

1 di Medicina dello Sport

41 di Medicina e Chirurgia accettazione ed Urgenza

6 di Medicina fisica e riabilitativa

22 di Medicina interna e Lungodegenza

2 di Oncologia medica

4 di Patologia clinica

8 di Pediatria e Neonatologia

13 di Psichiatria

7 di Urologia

3 di Ostetricia e Ginecologia

12 di Organizzatore dei Servizi sanitari di base

3 di Neuroradiologia

7 di Nefrologia

1 di Terapia del dolore.