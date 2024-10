Caltanissetta. ITET Rapisardi Da Vinci, attività e condivisioni di esperienze con “ErasmusDays4YOU”

In occasione degli ErasmusDays – sei giorni di celebrazioni per il programma più amato d’Europa – l’ITET Rapisardi da Vinci, anche in qualità di Scuola eTwinning, ha organizzato l’evento “ErasmusDays4YOU” svoltosi presso l’Aula Magna del Plesso di Via Turati.

L’evento ha visto il coinvolgimento di sette classi terze delle scuole secondarie di primo grado del territorio in una serie di attività – music, sketches and games- che hanno permesso agli studenti dell’ITET e ai loro docenti di condividere la propria esperienza Erasmus+ nell’ambito dei progetti KA121 Accreditamento e KA220 OPEN.

Le attività che sono state proposte hanno avuto in oggetto le priorità del Programma Erasmus: inclusione e diversità, partecipazione democratica, trasformazione digitale, lotta ai cambiamenti climatici, in raccordo con i Goal di Agenda 2030.

Grazie alle attività proposte gli studenti invitati hanno potuto anche scoprire le varie azioni del Programma Erasmus e riflettere sui valori che animano la cultura ERASMUS.

Durante la giornata i diciassette ragazzi dell’ITET che hanno partecipato alle varie azioni di mobilità in Spagna durante l’anno 2023-24 (mobilità di piccolo gruppo di 7 giorni, mobilità individuali brevi di 15 giorni e mobilità individuali lunghe di 30 giorni) hanno condiviso la propria esperienza evidenziando i grandi benefici ricevuti in termini di autonomia, autostima e sviluppo delle competenze comunicative. Hanno inoltre sottolineato il grande valore aggiunto dell’ospitalità in famiglia come occasione preziosa per aprirsi agli altri e crescere insieme.

Le docenti Prof.ssa Lucia Colore e Patrizia Capizzi si sono avvicendate nel coinvolgere gli studenti nelle molteplici attività programmate, sostenute dalla collaborazione degli studenti dell’ITET che hanno mostrato capacità linguistiche e relazionali interagendo con i loro pari motivandoli e incoraggiandoli. Le docenti hanno inoltre precisato che le mobilità del progetto Erasmus KA121 hanno coinvolto anche il corpo docente con mobilità di job shadowing in Spagna e corsi di formazione strutturati in Ungheria.

Momento cruciale della giornata è stata la premiazione di due studenti dell’ITET Rapisardi da Vinci che si sono distinti a livello nazionale per la produzione dell’articolo giornalistico “Bridging the Gender Gap” in seno al progetto Erasmus KA220 #OPEN@ Opening Digital World’s Doors to #NEXT Digital Generations.

Il Progetto OPEN realizzato in collaborazione con scuole ed associazioni di Turchia, Austria, Repubblica Ceca, Lettonia e Grecia, vivrà un altro entusiasmante momento il prossimo 23 ottobre quando l’ITET sarà teatro di una cerimonia conclusiva durante la quale una giuria internazionale composta da docenti Turchi, Austriaci e Norvegesi selezionerà l’articolo migliore tra i quattro articoli già premiati a livello nazionale.