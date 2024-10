Caltanissetta. Il 30 ottobre presentazione a Palazzo Notarbartolo del volume “Contesti di Cura” di Giuseppe Lombardo

CALTANISSETTA. Mercoledì 30 ottobre alle 17 nel salone della biblioteca di Palazzo Notarbartolo in piazza San Giuseppe si svolgerà la presentazione del volume “Contesti di cura. Condizioni e opportunità per l promozione della salute nei setting”: l’autore è Giuseppe M. Lombardo, psicologo e psicoterapeuta, già responsabile dell’ufficio di educazione e promozione della salute dell’Asp di Caltanissetta.

Palazzo Notarbartolo è di Casa Rosetta, e qui si svolge il corso universitario triennale per la formazione di educatori professionali in affiliazione con la Pontificia Auxilium. In questo corso Lombardo, già autore di alcuni volumi sull’educazione alla salute, insegna teorie e tecniche della dinamica di gruppo. Il suo nuovo volume oggi sarà presentato da Alessandra Belvedere, dirigente scolastica e referente per l’autonomia nell’ufficio scolastico territoriale di Caltanissetta ed Enna, e Salvo Giambelluca, già dirigente dell’assessorato regionale alla salute ed esperto in formazione sanitaria. Introdurrà Giorgio De Cristoforo, presidente di Casa Rosetta, che con le Edizioni Solidarietà ha curato la pubblicazione.

Partendo dalla ovvia considerazione che il benessere, la qualità della vita e la salute sono fenomeni multifattoriali, il volume offre l’opportunità di esplorare i principali costrutti della promozione della salute, attraverso la lente del “setting approach”, cioè affrontando i contesti in cui le persone vivono, lavorano e giocano e renderli oggetto di indagine e intervento.

“Con l’approccio di setting – scrive Lombardo – si passa progressivamente da una prospettiva che guardava alla malattia e ai comportamenti rilevanti per la salute come ”scarti” o “deficit” a modalità di lavoro sensibili alle relazioni, alla partecipazione, al riconoscimento e al rafforzamento delle reali possibilità di controllo da parte dei singoli, dei gruppi e delle comunità sigli eventi e sulle variabili correlate alla salute, come la disponibilità di servizi o l’accesso alle risorse; si passa da un’attenzione focalizzata sulla malattia a un’impostazione che è centrata sul concetto di salutogenesi” (orientamento globale per visualizzare il mondo e l’individuo in modo comprensibile, gestibile e significativo: il modo in cui una persona guarda la vita ha un’influenza positiva sulla salute).

Il testo di Lombardo quindi si propone come un’utile guida destinata agli operatori della sanità, della scuola e del sociale, per favorire la partecipazione, il confronto e la condivisione nelle scelte di salute e ad innovare le pratiche e le politiche in ogni contesto “di cura”.