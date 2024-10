Calcio Juniores. Poker della Sancataldese Under 19 al Licata: in gol La Placa, Galfano, Pulci e Zouine

Poker vincente della Sancataldese juniores che ha battuto con un netto 4-0 il Licata. I giovani verdeamaranto hanno così confermato la loro ottima partenza in campionato con due vittorie in altrettanti incontri. Il tutto per la gioia del tecnico Dimitrio Bonsignore.

La Sancataldese ha schierato in campo otto giocatori su undici sotto età, fattore non da trascurare in questa categoria. La Placa e Galfano hanno segnato nel primo tempo portando la squadra di casa sul 2-0. Poi nella ripresa gol di Pulci su assist di Viscuso e poker servito da Zouine per il definitivo 4 a 0. (Foto Sancataldese Calcio Official).