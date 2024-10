Bompensiere. Via Pirandello torna ad essere illuminata regolarmente

BOMPENSIERE. Finalmente in via Pirandello torna l’illuminazione elettrica. Lo ha reso noto il sindaco Salvatore Virciglio che ha anche voluto ringraziare l’Ufficio Tecnico e il concessionario dell’impianto di illuminazione che hanno eseguito la direttiva della Giunta Comunale.

“Nonostante i forti limiti di bilancio – ha detto il sindaco – torneremo a dare dignità ad altre zone dell’abitato che sono state lasciate al buio per troppo tempo; negli anni via Pirandello è diventata sempre più importante per la presenza delle strutture sportive (da ultimo l’area fitness) e per la presenza di camminatori che l’attraversano nelle ore serali. Bisognava dare Sicurezza a chi l’attraversa, ed è stato fatto!”.