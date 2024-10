Ballando con le stelle, Mariotto-Palali: arriva il primo zero

(Adnkronos) – "E' uno scherzo?". Fourkan Palali non crede ai propri occhi quando Guillermo Mariotto alza la paletta con lo zero nella terza puntata di Ballando con le stelle 2024. L'attore turco, nelle prime due puntate, si è lamentato per la severità e per alcune parole dei giurati. "Sono un attore e sono ospite", ha detto l'attore della fiction Terra Amara. Stasera, dopo la terza esibizione, il punteggio complessivo (20) è migliorato rispetto alle prime due puntate. Mariotto, però, non ha gradito minimamente la prestazione del concorrente: ha alzato la paletta con il voto zero tra la disapprovazione del pubblico e la sorpresa dell'attore. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)