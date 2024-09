Vallelunga. Il 23 settembre in piazza Umberto “Le Vibrazioni” in concerto

VALLELUNGA. E’ un concerto destinato a muovere il pubblico delle grandi occasioni, quello che si svolgerà il 23 settembre a Vallelunga Pratameno in occasione della chiusura dei festeggiamenti in onore della patrona, Santa Maria di Loreto. Quest’anno a salire sul palco sarà la band pop rock «Le Vibrazioni».

Lo spettacolo si annuncia di livello, di quelli veramente imperdibili, con il gruppo che proporrà tutto il proprio repertorio che l’ha reso famoso negli anni. Il gruppo musicale s’è formato a Milano nel 1999 ed è composto dal cantante e chitarrista Francesco Sarcina, principale compositore, il chitarrista e tastierista Stefano Verderi, il bassista Marco Castellani e il batterista Alessandro Deidda.

Tanti i loro brani di successo come Raggio di Sole, Ovunque andrò, Così Sbagliato, Vieni da Me e Dedicato a Te. Brani che trascineranno un evento come quello di Piazza Umberto che prenderà il via alle 21,30 e che si annuncia in maniera indiscutibile, come uno tra i più rappresentativi del Vallone.