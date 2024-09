Ucraina-Russia, centinaia di bombe su Zaporizhzhia: feriti

(Adnkronos) – Almeno 16 civili, tra cui un ragazzo di 15 anni, sono rimasti feriti in un attacco aereo russo su Zaporizhzhia, nell'Ucraina meridionale. Lo rende noto il ministero degli Interni di Kiev. Per la prima volta i russi hanno lanciato su Zaporizhzhia le bombe guidate Kab. Le bombe Kab sono ordigni altamente distruttivi di era sovietica e già utilizzati nella guerra siriana. Il governatore di Zaporizhia Ivan Fedorov ha scritto su Telegram che la Russia ha condotto di 363 attacchi aerei e terrestri in 12 insediamenti della regione in un solo giorno. L'attacco ha causato la parziale distruzione di un condominio, secondo Fedorov. Gruppi di monitoraggio hanno riferito che una bomba aerea guidata è stata utilizzata per la prima volta in un attacco sulla città. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)