The Sims annuncia un lungometraggio in partecipazione con Amazon MGM Studios

(Adnkronos) – Da quasi 25 anni, The Sims ha offerto a milioni di appassionati (quasi 500 milioni di Simmini) la possibilità di esplorare le infinite possibilità della vita attraverso le innovative dinamiche di gioco. Questo celebre titolo ha permesso agli utenti di immergersi in scenari di vita virtuale, gestendo la quotidianità di personaggi digitali, i Sims, attraverso scelte e interazioni che riflettono una grande varietà di esperienze umane.

Nel 2024, i giocatori hanno trascorso oltre 1,2 miliardi di ore su The Sims 4, esplorando e creando senza le limitazioni del mondo reale. Con più di 640 milioni di Sims personalizzati e oltre 65 milioni di bambini "nati" nel gioco, la piattaforma ha dimostrato un'incredibile capacità di coinvolgere e ispirare. Le modalità di gioco, come la costruzione di case e la gestione di scenari di vita, hanno catalizzato centinaia di milioni di ore di intrattenimento, testimoniando la forte presenza e il continuo interesse verso il gioco. Sono infatti in arrivo grandi novità che saranno svelate a poco a poco. In coincidenza con il 25° anniversario, Electronic Arts in una nota ufficiale ha annunciato un nuovo capitolo entusiasmante per The Sims: un adattamento cinematografico in collaborazione con Amazon MGM Studios. Il film sarà diretto da Kate Herron e scritto insieme a Briony Redman, promettendo di portare la magia e la complessità di The Sims in un nuovo formato. Questa evoluzione rappresenta un ponte tra il mondo dei videogiochi e quello del cinema, promettendo di ampliare ulteriormente l'impatto culturale del franchise. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)