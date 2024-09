Stefano De Martino batte Amadeus negli ascolti, ‘Affari tuoi’ resta leader

(Adnkronos) –

Primo round a Stefano De Martino nella sfida dell'access prime time contro Amadeus, che domenica sera ha fatto il suo debutto sul Nove. 'Affari Tuoi' non teme la concorrenza di Amadeus e del suo nuovo show 'Chissà chi è' e totalizza su Rai1 ben 4.467.000 spettatori e il 25% di share. Ma attenzione al debutto di Amadeus su Nove: la prima puntata del suo 'mystery show' ha incollato allo schermo 926.000 spettatori, conquistando uno share del 5.2% e segnando un record storico per la rete. In più, grazie alla strategia del simulcast su ben 10 canali del gruppo Warner Bros. Discovery (Nove, Real Time, Dmax, Giallo, Food Network, MotorTrend, Hgtv, Warner TV, K2 e Frisbee), 'Chissà chi è' ha raggiunto complessivamente 1.600.000 spettatori, pari all'8,8% di share, scrivendo un'altra pagina di storia come programma di access prime time più visto di sempre per il gruppo. La stessa strategia di simulcast era stata dottata da Warner in occasione di un altro 'trasloco' importante: quando nell'ottobre 2023 Fabio Fazio debuttò sul gruppo, la prima puntata di 'Che tempo che fa' raccolse il 10,5% di share sul Nove e il 13% nel totale delle emittenti Warner. "È stato un ottimo debutto – ha dichiarato Alessandro Araimo, amministratore delegato Italia & Iberia Warner Bros. Discovery – e siamo davvero orgogliosi di aver proposto al pubblico italiano una serata-evento così attesa e coinvolgente che ci ha peraltro portato al nostro miglior risultato di sempre nella fascia dell’access prime time. Quello di Amadeus è un talento indiscusso e cristallino che ieri sera abbiamo potuto apprezzare in tutta la sua energia e autenticità e che ha portato sui nostri canali un nuovo e importante pubblico". Sempre nell'access prime time c'è stata 'Paperissima Sprint' su Canale5, vista da 2.630.000 telespettatori pari al 14,7% di share, e 'In Altre Parole Domenica' su La7 ha interessato 1.120.000 telespettatori registrando uno share del 6,3%. La serata del debutto di Amadeus sul Nove è continuata con 'Suzuki Music Party', lo show musicale prodotto da Banijay Italia in collaborazione con FriendsTV, che in prima serata ha raggiunto 628.000 telespettatori registrando uno share del 4,6%. Numeri più importanti grazie al simulcast: 968.000 spettatori (7,1% di share) e un picco di 1.500.000 spettatori, che lo hanno reso il quarto programma più visto durante la messa in onda e il secondo più visto della serata tra i giovani con il 12% di share.

La vittoria del prime time va a Rai1 con la serie 'Sempre al tuo Fianco' che ha totalizzato 2.265.000 telespettatori pari al 14,7% di share. Secondo gradino del podio per Canale5 con 'La Rosa della Vendetta' che ha interessato 1.976.000 raggiungendo uno share del 15,3%.Terzo gradino del podio per 'Presadiretta' che su Rai3 ha realizzato 1.190.000 telespettatori (7,1%). Segue Italia1 che con il film 'Jurassic World – Il dominio' ha realizzato 1.048.000 telespettatori (7,2% di share) e Retequattro che con 'Zona Bianca' ha intercettato 694.000 telespettatori (share del 5,4%). Su Rai2 '9-1-1' ha conquistato 624.000 telespettatori (share del 3,5%) mentre '9-1-1: Lone Star' ne ha totalizzati 660.000 (4% di share). Su La7 'Eden – Un Pianeta da Salvare' è stato visto da 387.000 telespettatori registrando uno share del 2,7%. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)