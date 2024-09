Sicilia. Seus 118, via libera ai buoni pasto arretrati dal 2018 al 2021

Via libera al nuovo accordo tra Seus e sindacati per l’erogazione degli arretrati dei buoni pasto relativi al quadriennio 2018-2021. L’intesa è stata raggiunta oggi nel corso di un incontro nella sede della Presidenza della società consortile che gestisce il servizio di emergenza-urgenza 118 in Sicilia.

Il presidente della Seus, Riccardo Castro (nella foto) sottolinea: «Continua il confronto costruttivo con i sindacati per garantire i diritti dei nostri dipendenti. Nel 2023, all’inizio del mio mandato, abbiamo previsto per la prima volta in Seus questo istituto contrattuale, che era atteso da numerosi anni dagli operatori del 118 siciliano. Abbiamo già versato gli arretrati relativi al 2022 e 2023, stiamo procedendo al pagamento di quelli del 2024 e ora, appunto, c’è l’accor­do relativo anche ai buoni pasto del periodo 2018-2021».

In base all’intesa sottoscritta con i sindacati gli arretrati del 2018 saranno corrisposti entro il 15 ottobre 2024, quelli del 2019 entro il 15 dicembre 2024, quelli del 2020 entro il 15 giugno 2025 e infine i buoni pasto del 2021 entro il 31 dicembre 2025 e comunque non oltre il primo trimestre 2026. Ogni buono pasto è del valore di 7 euro e l’intesa stabilisce tra l’altro l’eventuale compensazione dei reciproci crediti/debiti intercorrenti tra la Seus e i propri lavoratori.