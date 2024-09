Serradifalco. L’amministrazione comunale ricorda l’artista Giuseppe Raggio nel centenario della sua nascita

SERRADIFALCO. Nel compimento del suo centesimo anno, che avrebbe festeggiato proprio quest’anno se fosse stato ancora in vita, Serradifalco ha deciso di onorare la memoria dell’artista Giuseppe Raggio, l uzzi “Peppi”, artista che sapeva scolpire come pochi il legno traendone vere e proprie opere d’arte.

Oltre che scultore, Giuseppe Raggio era anche minatore. Aveva imparato l’arte di intagliare il legno assieme al fratello Cataldo, anche lui grandissimo artista e fine dicitore di trame artistiche in legno. Qualche anno fa l’artista serradifalchese Salvatore Pizzo ha curato una mostra di artisti serradifalchesi comprendente anche opere dei fratelli Raggio con nota critica di Franco Spena.

Ora, nel centenario della nascita dello scultore-minatore Giuseppe Raggio, l’Amministrazione comunale intende ricordare il grande artista in maniera semplice ma significativa. La figlia, Maria, donerà un’opera lignea alla comunità serradifalchese che sarà esposta presso il permanente Museo etnografico delle miniere ubicato all’interno di Palazzo Mifsud. A fare da tramite, per questa iniziativa, è stato l’assessore alla cultura Rosa Insalaco. L’opera donata dalla famiglia di lu uzzi Peppi sarà esposta per tutta la settimana dell’Ottava della Festa della Madonna Addolorata, compatrona del paese e protettrice dei minatori.