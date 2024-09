Serie D. Tanto entusiasmo, partecipazione e passione per la presentazione ufficiale della Sancataldese

Una bella serata per presentare al meglio, in allegria e a stretto contatto con i tifosi, la nuova Sancataldese 2024/2025. Un modo originale, davanti a un buon “drink verde amaranto”, preparato dai ragazzi del Marea. Sono state presentate con l’occasione le nuove maglie di gara per la stagione 2024-2025 con barman e camerieri ad indossarla nel corso della serata. Non potevano mancare l’intero staff tecnico e gruppo squadra accompagnati dai dirigenti della società.

Alla serata presente l’Amministrazione Comunale con il sindaco Gioacchino Comparato, la vice sindaco Marianna Guttilla, l’Assessore allo sport Salvatore Citrano, l’Assessore al bilancio Michele Giarratana e il Presidente del Consiglio Comunale Romeo Bonsignore ed altri componenti del Comune di San Cataldo.

La Sancataldese ha ringraziato tutti per l’affetto e la partecipazione ad un evento che ha segnato un momento importante della nuova stagione sportiva che in campionato prenderà il via per i verdeamaranto domenica prossima 8 settembre contro il Licata in casa alle ore 15.