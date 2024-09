Serie D. La Nissa annuncia che Mohamed Mansour va al Gladiator in Eccellenza

Ancora novità nel mercato in uscita della Nissa. La società biancoscudata ha comunicato che Mohamed Mansour non fa più parte del progetto. Il calciatore, che era stato il primo acquisto di questa stagione di serie D, come riferisce la società, per motivi strettamente personali, ha deciso di trasferirsi al Gladiator 1924, club di Eccellenza campana.

Con Mansour salgono a 3 i giocatori che sono andati via dalla Nissa e che non rientrano più nel progetto biancoscudato: si tratta di Lorenzo Galfano, di Santo Privitera e ora di Mohamed Mansour. (Foto di Marcello Giugno)