Santa Caterina. Viabilità. Sulla galleria anche Forza Italia s’è attivata in sinergia con il capogruppo consiliare nisseno Marcello Mirisola

SANTA CATERINA. Anche Forza Italia Santa Caterina Villarmosa in questi giorni si è attivata sulla questione galleria Caltanissetta.

Con l’apertura della canna sinistra della nuova galleria Caltanissetta (ss640 – “Strada degli scrittori”) e con la contemporanea chiusura della galleria Sant’Elia e della Via Borremans (ex ss122bis), i cittadini di Santa Caterina Villarmosa, ad oggi, per giungere a Caltanissetta sono costretti a percorrere l’unica strada possibile, ovvero l’uscita “Scaringi”, che aumenta notevolmente i tempi di percorrenza e quindi di arrivo. In ragione ai disagi summenzionati, abbiamo presentato una nota indirizzata al Commissario Straordinario del Libero Consorzio di Caltanissetta per la manutenzione e la messa in sicurezza della strada sp44 che collega Santa Caterina Villarmosa alla sp155 (c/da Fontanelle), attualmente unica valida alternativa per raggiungere la città di Caltanissetta.

E’ quanto comunicato in una nota nella quale è stato rilevato: “A questo si aggiunge il lavoro svolto in stretta sinergia con Marcello Mirisola, capogruppo di Forza Italia del Consiglio comunale di Caltanissetta. Dopo vari incontri siamo giunti alla presentazione di alcune possibili soluzioni a breve, medio termine da esporre agli organi preposti con la speranza che possano risultare utili qualora dovesse istituirsi il tavolo tecnico richiesto dai sindaci in presenza di S.E. Prefetto e dell’Anas Sicilia. In merito alla via Borremans, oggi chiusa al transito per lo svolgimento dei lavori di ristrutturazione, compulseremo chi di dovere al fine di accelerare il rifacimento stradale e, comunque, riaprirla, come era stato dichiarato dall’assessore Franciamone, entro un anno dall’inizio dei lavori. Da notare che da diverso tempo, a lavorare lungo questo tratto, è impiegato un numero di unità davvero esiguo, che certamente causeranno una dilatazione dei tempi di lavorazione con conseguente slittamento della riapertura totale del tratto stradale.

Auspichiamo, dunque, in merito a questa vicenda, quantomeno un’implementazione di personale al fine di rispettare le tempistiche che sono state garantite, nella passata amministrazione, durante la seduta della II Commissione consiliare di Caltanissetta riunita il 15 Novembre 2023″.