Santa Caterina. Entro il 25 ottobre va presentata domanda per fornitura libri di testo a studenti in condizioni di svantaggio

SANTA CATERINA. Libri di testo agli studenti in condizioni di svantaggio economico. E’ quanto contenuto nell’avviso pubblico per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, statali e paritarie, che versano in condizioni di maggiore svantaggio economico per l’Anno Scolastico 2024-2025.

I beneficiari sono studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, statali e paritarie, il cui nucleo familiare ha un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, pari o inferiore a €10.632,94. Il sindaco Giuseppe Ippolito ha fatto sapere che per richiedere il beneficio sarà sufficiente: compilare la domanda a cui allegare

Fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente il beneficio (padre, madre o tutore) in corso di validità.

Codice Fiscale del soggetto richiedente

Fotocopia dell’attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità.

La domanda con gli allegati va presentata direttamente all’’Istituzione Scolastica frequentata entro e non oltre il 25 ottobre 2024, La scuola provvederà a trasmetterla al Comune di residenza. Per maggiori info e per scaricare la domanda: https://www.comune.santacaterinavillarmosa.cl.it/…/most…