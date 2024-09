“Rispetto, armonia, sorriso”: inaugurato il nuovo anno sociale dei Lions Club Lentini e Priolo Gargallo

Inaugurato il nuovo anno sociale 2024/2025 dei Lions club di Lentini e Priolo Gargallo, presso una splendida location della riviera ionica. Quest’anno il club di Lentini ha, per la seconda volta nella storia di oltre cinquant’anni una guida femminile dopo Elisa Lombardo, mentre il club di Priolo è guidato da Rossella Marchese. A dare il tocco di campana per l’avvio del meeting i della serata è stata la presidente del club di Lentini Maria Teresa Raudino , mentre a dare quello di chiusura e stata Rossella Marchese. Prima dei saluti del sindaco di Lentini Rosario Lo Faro e di Francofonte Daniele Lentini è stato osservato un minuto di silenzio in memoria del Past Governatore Gianfranco Amenta, deceduto la settimana scorsa. Al tavolo della presidenza sono intervenuti il presidente della zona 19 Angelo Lopresti e il Presidente della VII circoscrizione Salvatore Calafiore, i quali hanno sottolineato l’impegno della Zona e circoscrizione ai due presidenti di club. I lavori si sono aperti con il motto del nuovo anno sociale. “Rispetto, Armonia, Sorriso” proposto dal Governatore Mario Palmisciano alla guida del Distretto Lions Sicilia 108YB. Nel corso del dibattito è stato sottolineato che i club, le istituzioni, la società civile e il mondo dell’associazionismo si impegnano per costruire una società a misura d’uomo. Un impegno, quindi, sul fronte sociale e culturale, con una visione concreta di solidarietà in favore di chi è in difficoltà. Numerose sono state le autorità lionistiche, gli officer ed i soci presenti alla manifestazione durante la quale è avvenuta l’investitura di due nuovi soci nel club di Priolo.