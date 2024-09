‘Picasso lo straniero’ dal 20 settembre al 2 febbraio in mostra a Milano, Bper è sponsor

(Adnkronos) – Bper Banca è Sponsor della mostra Picasso lo straniero, in programma dal 20 settembre 2024 al 2 febbraio 2025 a Milano presso Palazzo Reale. Grazie al sostegno della Banca, l’iniziativa si presenta come un progetto originale che intende raccontare uno dei più grandi artisti di tutti i tempi da un punto di vista inedito, che apre a riflessioni sui temi dell’accoglienza, dell’immigrazione e della relazione. Un obiettivo che incontra perfettamente i valori di Bper Banca, da sempre promotrice della cultura come importante mezzo per leggere e interpretare la realtà in cui opera, per comprenderla nel suo presente ma anche determinarne i processi di crescita e sviluppo futuri. I clienti di Bper Banca, inoltre, potranno acquistare i ticket per la mostra a condizioni agevolate, presentandosi agli ingressi di Palazzo Reale con un bancomat o una carta di credito della Banca. "Con il sostegno a quella che rappresenta una delle più importanti iniziative artistiche della stagione, confermiamo il nostro impegno nella promozione e divulgazione dell'arte e della cultura. Desideriamo offrire alla collettività esperienze di altissimo valore artistico considerandole occasioni di inclusione e di crescita sociale", sottolinea Serena Morgagni, Responsabile della Direzione Communication. —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)