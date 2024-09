(Adnkronos) –

Omoda & Jaecoo sceglie Allianz Partners per assicurare ai clienti un servizio di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità efficiente ed estremamente affidabile. Riparazione sul posto e soccorso stradale, grazie alla partnership tra Omoda & Jaecoo e Allianz Partners, il cliente ha ora accesso ad un veicolo sostitutivo ed al recupero del medesimo attraverso un servizio taxi oltre che al pernottamento in hotel. Prevista anche la possibilità del rimpatrio del veicolo in caso ci si trovi all’estero.

Massimiliano Sibilio, Chief Commercial Officer di Allianz Partners Italia: “In Omoda & Jaecoo abbiamo trovato un partner che condivide i nostri valori e il nostro impegno per l'eccellenza e la qualità nel servizio al Cliente. Per questo siamo felici di poter mettere la nostra expertise e la nostra rete di professionisti al servizio di chi ha scelto di guidare una vettura di Omoda & Jaecoo, un Marchio automobilistico che si vuole porre sempre di più tra gli attori protagonisti in materia di innovazione

”.



Attenzione per l’ambiente, produzione integrata di auto elettriche in grado di rispondere alle esigenze degli automobilisti e prodotti innovativi e tecnologici, questi i plus di un brand giovane e ambizioso. “Insieme vogliamo assicurare a questi automobilisti, anche di fronte agli imprevisti che dovessero incontrare sul proprio percorso, la serenità di poter contare sulla migliore esperienza di assistenza, rapida, efficace e di qualità, che li aiuti a tornare al più presto e sulla propria strada”, conclude Massimiliano Sibilio.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)