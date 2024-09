Omicidio Molfetta, 19enne uccisa in sparatoria: fermato presunto killer

(Adnkronos) – Una persona è stata sottoposta a fermo dai carabinieri a Bari per l'omicidio della 19enne Antonella Lopez, avvenuto ieri notte nella discoteca-lido Bahia Beach di Molfetta. La giovane, nipote di Ivan Lopez ucciso in un agguato nel 2021, è stata colpita alla spalla. Sei o sette i proiettili esplosi come si sente in un video ripreso nella discoteca. Probabilmente la vittima si sarebbe trovata sulla traiettoria dei colpi diretti a un amico di Lopez, forse Eugenio Palermiti, nipote omonimo di un noto boss del quartiere Japigia, rimasto ferito non in modo grave. Le indagini sono condotte dalla Direzione distrettuale antimafia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)