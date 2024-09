Mussomeli, ragazzi “Interact Mussomeli -Valle del Platani” donano cestini alla comunità

MUSSOMELI – Si leggeva nei loro occhi l’entusiasmo, la disinvoltura ed il dinamismo su una iniziativa, pensata e decisa dai ragazzi dell’Interact del Rotary Club “Mussomeli- Valle del Platani”. Tutti attivi e presenti, in piazzale Mongibello per l’approntamento del gazebo in occasione dell’inaugurazione dei cestini per la raccolta differenziata donati alla comunità, a cui hanno partecipato anche la dirigenza del Rotary. Presente anche l’amministrazione comunale con il sindaco Catania, l’assessore all’Ambiente Michele Spoto ed il vice sindaco Seby Lo Conte. L’iniziativa ed il messaggio dei ragazzi è stato inequivocabile: vogliono un ambiente pulito ed ordinato invitando tutti a rispettarlo per vivere dignitosamente la propria quotidianità. Un dono semplice fatto in un modo semplice ed efficace a portata di mano per la comunità. E’ stato Ferdinando Di Leo, attuale Presidente dell’Interact Club Mussomeli Valle del Platani che con, disinvoltura, spontaneità e semplicità ha dato l’avvio al momento inaugurale, presentando il suo saluto, e quello dei suoi collaboratori, alle autorità presenti, procedendo anche al taglio del nastro. Una iniziativa giovane per i tanti giovani, e non solo, finalizzata al rispetto del territorio . Piazzale Mongibello: uno ampio spazio che accoglie e che merita di essere attenzionato. Lo spumante augurale finale ha concluso l’iniziativa dell’Interact Club “Mussomeli Valle del Platani