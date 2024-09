Motori. Al Rally 1000 Miglia la Island Motorsport vuole farla da protagonista

Al Rally 1000 Miglia, penultimo atto stagionale del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, i portacolori Campedelli – Canton (Skoda Fabia RS Rally2) in modalità “attacco” per insidiare le posizioni di vertice Angelucci – Cambria, al debutto con la Toyota GR Yaris Rally2, ad un passo dalla vittoria nella categoria Over 55 della massima serie tricolore.

Gli altri alfieri, i siciliani Lo Cascio – Rappa (Toyota GR Yaris), in piena lotta nella GR Yaris Rally CupArchiviata la lunga pausa estiva, il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco riaprirà i battenti il prossimo fine settimana con la disputa del penultimo atto del 2024, ovvero, il 47° Rally 1000 Miglia. Un appuntamento che potrebbe emettere i primi verdetti stagionali assegnando la ricca posta in palio e al quale sarà presente la scuderia siciliana Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl) schierando al via tre punte di diamante. Giochi ancora aperti, innanzitutto, per la lotta al titolo assoluto.

Tra i contendenti in lizza, il portacolori Simone Campedelli che tornerà a calcare i selettivi asfalti del Bresciano dopo ben 12 anni. Attualmente seconda forza della serie tricolore, il talentuoso pilota cesenate non potrà fare altro che partire lancia in resta sin dal prologo, potendo contare sulla sempre valida compagna (nell’abitacolo così come nella vita) Tania Canton e sulla performante Skoda Fabia RS Rally2 della Step-Five Motorsport gommata Pirelli. «Un crocevia fondamentale ai fini del campionato» – ha sottolineato un più che motivato Campedelli alla vigilia – «Proviamo a confermarci dopo il trend positivo registrato nelle ultime gare e ad avvicinarci il più possibile alle posizioni di vertice. Stiamo lavorando per questo e la volontà è quella di migliorarci ulteriormente».

Atteso a un’”impresa” sportiva forse meno insidiosa visto l’ampio margine di vantaggio cumulato sui diretti avversari, invece, l’altro alfiere Fabio Angelucci, oramai ad un passo, infatti, dal festeggiare la corona d’alloro tra gli “Over 55” del CIAR. Tra le rivelazioni dell’annata corsaiola in corso, il driver romano, sempre in coppia col messinese Massimo “Max” Cambria, affronterà il “1000 Miglia” per la seconda volta in carriera debuttando, per l’occasione, al volante della Toyota GR Yaris Rally2 (sostituta dell’usuale Citroen C3) curata dalla D-Max Racing e “calzata” Pirelli. «L’opportunità di gareggiare con la Toyota, è nata semplicemente su proposta da parte del team. Vettura che avrei voluto saggiare già da un po’ di tempo, così ho colto la palla al balzo» – ha raccontato Angelucci – «Vedrò di sfruttare al meglio i test collettivi del giovedì a Valvestino per un primo approccio e poi via a chiudere la pratica di categoria».

Lo schieramento della Island, infine, sarà completato da Salvatore Lo Cascio (Toyota GR Yaris seguita dalla GB Motors), sempre sotto l’egida della DLF Academy. Impegnato nel quarto di cinque match della GR Yaris Rally Cup, il giovane driver nisseno, navigato dall’esperto palermitano Gianfranco Rappa, mirerà a rilanciarsi nel trofeo monomarca, dopo il prezioso bronzo ottenuto nel precedente “Roma Capitale”, e tentare un deciso attacco alla leadership. L’evento entrerà nel vivo venerdì 13 settembre a Puegnago del Garda con un programma alquanto intenso: la mattina, infatti, andranno in scena, in quest’ordine, le prove libere, la Qualifying Stage e lo shakedown; nel pomeriggio, invece, seguiranno le prime tre prove speciali. L’indomani, lo start delle rimanenti otto frazioni cronometrate e in chiusura la cerimonia d’arrivo allestita presso Piazzale Arnaldo a Brescia.