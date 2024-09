Mantova, fiamme a bordo di un treno regionale: 9 persone in ospedale

(Adnkronos) – Fiamme a bordo di un treno regionale nel mantovano. Poco prima delle 7 di questa mattina, nel comune di Sermide e Felonica, è scattato l'allarme per un principio d’incendio a bordo di un treno regionale. In tutto sono 45 le persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell'Areu 118 che hanno e valutato tutti i passeggeri a bordo, disponendo il trasferimento in ospedale per 9 nove persone. Le loro condizioni non sono preoccupanti: per 7 di loro sono stati rilevati sintomi da inalazione fumi, mentre due passeggeri hanno riportato lievi ferite causate dalla discesa precipitosa da treno. Sul posto sono presenti anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)