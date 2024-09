Lotta a super batteri, ospedale S.Martino Genova in documentario Bbc

(Adnkronos) – L’Ospedale Policlinico San Martino di Genova "è stato scelto dalla Bbc per la realizzazione di un documentario in lingua inglese sull’antibiotico resistenza – fenomeno per cui i batteri diventano resistenti ai farmaci antibiotici normalmente impiegati per contrastarli e debellare le infezioni da essi causate – nel trattamento di pazienti oncologici". Lo sottolinea in una nota la direzione del San Martino. "Al documentario, di cui è prevista la traduzione anche in lingua italiana, hanno contribuito, con un’intervista ‘doppia’, il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive e Tropicali del Policlinico e la dottoressa Valeria Andretta, dirigente medico oncologo dell’Unità Operativa Oncologia Medica 1", conclude la nota. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)