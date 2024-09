In arrivo a Mussomeli il nuovo sportello automatico di poste italiane

MUSSOMELI – Nelle prossime ore verrà installata, all’ufficio centrale di poste Italiane, presente in viale Peppe Sorce, il nuovo sportello ATM.

Nelle settimane scorse avevamo presentato apposita richiesta per sostituire il vecchio sportello che in più di una occasione aveva fatto registrare dei guasti e aveva provocato disagi ai tanti correntisti di poste italiane, molti dei quali anziani. L’installazione del nuovo sportello consentirà di avere a disposizione le ultime tecnologie. Sarà disponibile sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24. Lo sportello ATM Postamat consentirà di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, accanto al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente. Ne ha dato notizia il sindaco Catania, che ha ringraziato i vertici provinciali e regionali di poste italiane per avere risposto positivamente alla richiesta di ammodernamento dell’ufficio.