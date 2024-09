I “lamentatori” di Mussomeli nel film “La bocca dell’anima”. Venerdì sera al cine-teatro Manfredi

MUSSOMELI – Il prossimo venerdì 27 al Cine Teatro Manfredi, alle ore 19,45, in occasione della prima, sarà proiettato il film “La bocca dell’anima” del regista Giuseppe Carleo, noto nell’ambiente confraternale mussomelese per essersi recato nella terra di Manfredi per studi antropologici il venerdì santo del 2018 per assistere ai tradizionali riti della settimana santa. Dopo quella visita mirata, l’artista pensò subito ad un coinvolgimento successivo dei “Lamentatori “ di Mussomeli in un film, intitolato, appunto, “la bocca dell’anima”. E cosi, con destinazione Petralia Soprana, il gruppo dei lamentatori mussomelesi, nel contesto del film, si è reso disponibile per la registrazione, oggi, alla ribalta nelle sale cinematografiche. In questa occasione, anche la statua del Cristo dell’urna, previa autorizzazione ecclesiastica, e i simboli della confraternita fra lamenti squilli di tromba e suon di tamburo sono visibili e riecheggiano nel film.