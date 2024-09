Girone C Promozione. Ancora una trasferta per il Serradifalco: a Casteltermini per allungare l’imbattibilità in campionato

Nel girone C del campionato di Promozione, secondo impegno stagionale per il Serradifalco Calcio che affronta ancora fuori casa il Casteltermini (ore 15,30). I falchetti, che nella prima di campionato hanno osservato un turno di riposo, nel secondo hanno impattato 1-1 sul difficile campo del Santa Domenica Vittoria.

Una partita che, dopo il vantaggio di D’Anca, ha visto i padroni di casa pareggiare con Piedra. Domenica i falchetti tornato al Ferdinando Lombardo di Casteltermini, cioè in quello stadio nel quale il Serradifalco ha conquistato la qualificazione al turno successivo di Coppa Italia.

I falchetti, che in Coppa Italia pur perdendo 3-1 si sono qualificati lo stesso al secondo turno, puntano anche in campionato a fermare il Casteltermini e a legittimare pretese da possibile squadra protagonista in questo torneo. Ovviamente molto dipenderà dall’atteggiamento in campo dei falchetti che a Casteltermini sono chiamati ad una prova di maturità per dimostrare, assieme al loro tecnico Carmelo Giordano, di valere le attenzioni e la stima degli addetti ai lavori che vedono nel Serradifalco una delle possibili protagoniste del campionato.