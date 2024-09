Fashion&Talents, Siviero (eCampus): “Rapporto forte con catena del lusso”

(Adnkronos) – “Il rapporto con la catena del lusso è particolarmente forte per noi che abbiamo una linea di design. Il made in Italy in questo senso è rappresentato dall'Accademia del Lusso, parte del gruppo Polidori, ormai diventata un'eccellenza nazionale e internazionale. La prova è il successo crescente di Fashion&Talents”. È il commento di Enzo Siviero, rettore di eCampus, l’università telematica che ha organizzato la sfilata-evento ‘Fashion&Talents’ insieme all’Accademia del Lusso. L’evento, che si è svolto ieri sera a Roma, è giunto alla sesta edizione e come gli altri anni, ha animato Piazza di Spagna con le creazioni di giovani talenti. Tema delle collezioni 2024 ‘Oniricon’, per celebrare il maestro del cinema Federico Fellini. In passerella hanno sfilato le creazioni ‘oniriche’ degli studenti di Fashion Design di Accademia del Lusso e degli allievi di due prestigiose Università internazionali, la Sanda University di Shanghai e la Metropolitan University di Belgrado, e hanno visto la partecipazione di due istituti superiori di Roma, il Liceo Artistico Paritario Ugo Foscolo, che offre un percorso formativo in ambito artistico e creativo, e l’Istituto Aniene, che dal 2017 ha introdotto l’indirizzo di studio Sistema Moda. Realtà formative ‘fabbriche’ di talenti made in Italy: “Il sapere sta all'università, il saper fare sta nella capacità di operare, ma il saper far fare significa consentire ai nostri giovani di imparare un mestiere che non è solo di testa, ma anche di manualità, perché senza la manualità il made in Italy perderebbe molto – afferma il magnifico rettore – In eCampus i giovani fanno parte di una grande famiglia che rappresenta un futuro di eccellenza. E lo sarà ancora di più perché viviamo un trend di crescita veramente eccezionale con un buon 30% degli iscritti neo diplomati. Vogliamo che i ragazzi imparino a conoscere se stessi, a valorizzare le loro potenzialità e li aiutiamo in questo percorso perché sono il nostro futuro”, conclude. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)